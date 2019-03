Il coraggioso addio di un uomo normale

«Un breve sonno e ci destiamo eterni. Non v’è più morte. E tu morte morrai» (John Donne). «Bisogna imparare a morire lentamente: ecco in che cosa consiste tutto il vivere» (Rainer Maria Rilke).

Più grande ancora delle lezioni dei grandi poeti davanti all’inesorabile Falciatrice è stato il coraggio di un uomo normale, Andrea Bizzotto, l’ingegnere padovano che colpito da un tumore ha sublimato i soli due anni concessi dal male per colmare d’amore i giorni della moglie e della figlioletta Giulia.

Lungo il suo calvario questo grande uomo di 33 anni ha saputo preparare l’addio terreno con una stupefacente lucida accettazione culminata in un libro autobiografico, una sorta di dolce testamento scritto per raccontare se stesso alla piccola Giulia un modo per restare nella vita di Giulia, per continuare lo scambio degli affetti più profondi, quello di una figlia e di un padre che parteciperà anche alle feste di compleanno mediante una lettera d’auguri che Giulia riceverà in ciascuna ricorrenza fino al compimento del diciannovesimo anno. È un esempio di eroismo autentico, semplice, doloroso e immenso come tutte le cose più alte dello spirito, quello di un giovane uomo che sospinto da una forza interiore limpida e pura, generosa e invincibile, da una grandezza d’animo da santità laica prepara la dipartita definitiva sconfiggendo il nulla eterno corporale che ci attende nell’aldilà con preventivi atti memorabili destinati a fissare indelebilmente la sua presenza di padre affettuoso: il libro autobiografico, le lettere d’auguri che accompagneranno la figlia fino alla maggiore età, e lo spartito di una canzone, “From my star”, cantata davanti alla moglie, a Giulia e agli amici con un filo di emozionatissima voce, accompagnandosi con la chitarra, poco prima di morire o, meglio, di continuare ad esserci in spirito sopravvivente alla finitezza umana. «È solo questione di tempo, ci sentiremo dalla mia stella» scriveva Andrea sul sito social nell’accomiatarsi dagli amici pochi giorni prima di lasciare questo mondo. Stelle, firmamento, luminosità: c’è come l’eco di una serena saggezza kantiana nelle azioni ultime di Andrea Bizzotto: «Il cielo stellato sopra di me e la forza morale dentro di me».

Sicuro che questa stella riuscirà a illuminare di luce adamantina e consolatoria i giorni dei suoi superstiti affetti famigliari: e anche a suscitare le meditazioni di tutti noi, doverosamente grati all’immensa grandezza d’animo di questo uomo straordinario.



vittorio.testa@comesermail.it