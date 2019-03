Crew Dragon: i privati alla conquista dello spazio

Gli Stati Uniti hanno pensionato lo Shuttle nel 2011. Da allora la maggior potenza mondiale ha perso la possibilità di inviare astronauti nello spazio con un proprio vettore. È vero che le ambizioni della Nasa sono state fortemente ridimensionate, ma, per esempio, l'attività della Stazione spaziale internazionale è continuata e con essa la necessità di inviare persone in orbita. Cosa che è stata fatta utilizzando tecnologia russa, cioè le navicelle Soyuz. Oggettivamente un'umiliazione per chi ha vinto la guerra fredda.

Tutto questo, però, sta per finire. Proprio ieri la navicella Crew Dragon, senza astronauti a bordo perché si è trattato di un volo sperimentale, si è agganciata alla Stazione spaziale internazionale gettando le basi per il ritorno degli Stati Uniti nello spazio. A luglio, infatti, gli astronauti ci saranno. Dove sta la novità direte voi? La novità è che la Crew Dragon non è stata sviluppata dalla Nasa, ma da un'impresa privata, la Space X, di Elon Musk, il visionario (e chiacchierato) patron di Tesla (auto elettriche). E non c'è solo Musk perché anche la Boeing è della partita e presto partirà la missione di test anche della loro navicella.

Negli anni '60, gli anni della mia infanzia, la «big science» (i progetti scientifici più innovativi) era appannaggio dei governi ed era una parte del confronto di potenza tra Usa e Urss. Ora anche i privati sono della partita. In Italia, invece, lo Stato torna proprietario dell'Alitalia.