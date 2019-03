Zingaretti contro i M5S: il "sì" alla Tav

Zingaretti, nuovo segretario del Pd, non è un personaggio carismatico. È un collaudatissimo quadro del Pd romano, fucina di tante carriere politiche e sentina di tante brutture, che ha fondato il proprio successo sulla capacità di relazioni, di cogliere il “sentiment” della sua comunità (la Provincia di Roma, la Regione Lazio, il suo partito) e di interpretarne le aspirazioni. Questa normalità, così lontana dallo scoppiettante - e talora irriflessivo - Matteo Renzi, ha condotto ai gazebo del Pd, oltre agli iscritti, coloro che s’erano allontanati - per disaffezione - dal partito e coloro che, pur militando nel sindacato e nella sinistra storica, erano stati attratti dalle sirene dei 5Stelle e, perché no?, dal decisionismo sovranista della Lega. Sono mancati i giovani e questo è uno dei problemi più scottanti, non del Pd, ma della democrazia italiana. Comunque, finiti gli entusiasmi della prima ora, Zingaretti ha battuto un colpo efficace e inatteso.

Si è, infatti, recato a Torino, ed è sceso in politica: ha definito “criminale” l’ipotesi di abbandono della Tav (in rapporto alle esigenze del Paese: investimenti-sviluppo-occupazione) e ha dichiarato guerra alla coalizione di governo, puntando decisamente la prua sui 5Stelle. A questi ha negato il richiesto appoggio sulle misure sociali e, soprattutto, qualsiasi “chanche” che la possibile imminente crisi di governo possa vedere nascere una coalizione alternativa tra loro e il Pd. Sul punto, anzi, ha invocato elezioni anticipate.

Risulta evidente che il politico consumato, reso - secondo il caso - cauto e ardito dalle circostanze, ha annusato il sentiment crescente nel Paese e ha dato il via all’iniziativa politica che, nel suo partito, mancava, sostanzialmente dal 4 dicembre 2016. Guardandosi indietro, è desolante constatare il nullismo politico manifestato dal maggiore partito di opposizione nell’anno trascorso dal 4 marzo 2018.

Finalmente - e lo si può dire - c’è un opposizione. E qui non ci interessa se essa determinerà cambi di maggioranza o ribaltoni. Ciò che ci interessa è che con un Pd vivo e vitale, la coalizione di governo dovrà aggiustare il tiro su tutti i fronti, per evitare che l’avversario lucri lo scontento che si è realizzato e si può realizzare nei suoi confronti. Una questione che si pone soprattutto per i grillini presi nella morsa di un programma autolesionista e irrealizzabile e di una struttura di partito che delega a due soggetti non politici e irresponsabili - un comico e un imprenditore - la leadership del primo partito di Italia (4 marzo 2018).

Il resto è un film ancora tutto da girare. E lo si vedrà passare sugli schermi fra poco, con le elezioni in Lucania, 24 marzo, e con quelle europee, 26 maggio, data nella quale i piemontesi voteranno per il rinnovo della loro regione.

I protagonisti non saranno più i due soliti, ma se n’è aggiunto un altro - il Pd - che, paradossalmente, restituisce funzione all’ex capo del centro-destra Berlusconi. Osserveremo con attenzione: il futuro prossimo determinerà quello remoto.

DOMENICO CACOPARDO

www.cacopardo.it