Hanno vinto il buon senso e il sistema Parma

In extremis, quando i giochi sembravano già fatti e il buon senso finito in soffitta, Parma ha avuto quello che le era stato promesso e che soprattutto le spettava: il Forum Unesco sulla cultura alimentare. Scipparlo alla città che prima di ogni altra vi si era candidata e che più di ogni altra ha titoli per ospitarlo (grazie alla propria indiscussa tradizione e competenza in materia di food) sarebbe stato uno sgarbo davvero difficile da spiegare, se non con la ripicca personale (contro l'ex grillino Pizzarotti?) o con il metodo non sempre brillantemente congegnato con cui talora il governo assume le proprie decisioni.

Di confusione, comunque, in questa vicenda se n'è vista parecchia: agli incontri alla Farnesina e ai continui contatti per pianificare l'evento sono infatti seguite le voci di un passo indietro del governo, gli strani silenzi romani quando dal Comune chiedevano conferme sulle date, una lettera in cui si parla di «riflessione a livello politico» sull'opportunità di cambiare sede e infine la lettera di un ministro che scrive a un altro ministro per chiedere di spostare tutto a Taranto, solo perché vicina a Matera, capitale europea della cultura. Per fortuna tutto questo è saltato e ieri è arrivata la conferma che la sede dell'evento resta Parma. Non a caso il giorno dopo la presa di posizione corale di tutta la città.

Ci sono momenti in cui l’unità di intenti di una comunità, intesa nelle sue diverse e più significative espressioni, può fare la differenza rispetto a situazioni che, se affrontate in ordine sparso, quasi sicuramente non troverebbero positiva soluzione. La coralità richiesta da questo tipo di circostanze è esattamente quella a cui abbiamo assistito l’altro giorno e che è stata riassunta in poche ma chiare righe: quelle della lettera scritta al presidente del consiglio Conte per invitarlo a non voltare le spalle a Parma.

In quella lettera la sostanza non era solo nel testo, ma anche nella firma a più mani: tutte le istituzioni del territorio, le principali aziende alimentari, le associazioni di categoria, i consorzi di tutela delle nostre tipicità più rinomate, le più prestigiose realtà del food. In quelle firme era rappresentata tutta la migliore Parma del cibo e della sapienza (antica e moderna) che c’è dietro, quella che ha reso e continua a rendere il nome di questa città celebre nel mondo. Una Parma che ha saputo fare squadra e che si è dimostrata compatta e determinata. Altre prove analoghe in passato sono state affrontate e vinte grazie alla medesima coralità: in tempi recenti, l’ottenimento del titolo di capitale italiana della cultura 2020; in tempi meno recenti, la conquista della sede dell’Efsa. In quelle occasioni la città nelle sue diverse componenti, unite per una causa comune, ha dato il meglio di sé e ce l’ha fatta.

Quanto anche stavolta abbia inciso questo atteggiamento unitario di Parma non è dato sapere, ma di sicuro un ruolo l'ha avuto nel dimostrare che qui ci si aspetta che i patti vengano rispettati, che quando si prende un impegno a fare qualcosa si fa sul serio e che certi sgarbi non vengono digeriti come se nulla fosse, ma al contrario c'è un tessuto istituzionale, economico e sociale capace di alzare la testa, far sentire la propria voce e indicare qual è la strada da seguire.

FRANCESCO BANDINI

