Il Governo bloccato nel tunnel della Tav

Non poteva esserci migliore allegoria di quella del tunnel cieco della Tav per illustrare la paralizzante difficoltà in cui si trova il governo ormai giunto alle soglie della crisi. Divisi e contrapposti i due vicepremier, Salvini per il compimento dell’opera e Di Maio trincerato sul “No” assoluto; e irretito da aggiuntivi dubbi è un frastornato Giuseppe Conte, il premier del “Nì”, fermo decisionista nel non decidere. Da due giorni si susseguono vertici e riunioni senza esito. Il tutto mentre Francia e Unione europea sollecitano una decisione in tempi rapidissimi. C’è da decidere se mantenere l’impegno a realizzare un lungo tratto sotterraneo della nuova ferrovia, ritenuta indispensabile dal mondo produttivo del Nord, del cui consenso la Lega non può fare a meno: oppure niente Tav, come pretende il movimento pentastellato, percorso da pulsioni antindustriali e antimoderniste. Salvini è terrorizzato dal fatto che Zingaretti, il nuovo segretario Pd, si sia schierato pro-Tav, come del resto ha fatto Berlusconi con FI. Se vincesse il “No” dei Cinquestelle sarebbe per lui uno smacco da pagare caro alle elezioni europee. E un Di Maio soccombente alla Lega sarebbe “detronizzato” dai suoi. Stavolta sembra difficile che i Dioscuri e il presidente Conte possano trovare una via di fuga dal problema. Il tempo dei “Nì” sembra finito. E il governo rischia di implodere.