Il Signor «Nì» e qualche domanda sul caso Tav

Il caso Tav è sempre più un pasticcio all’italiana. Difficile prevedere se il braccio di ferro tra Salvini e Di Maio porterà alla crisi di governo. O se l’ultima trovata linguistico-giuridica di Conte («Non partono i bandi ma gli avvisi») servirà a fare melina, e magari a prendere tempo fino alle elezioni europee. Restano tante domande, nell’attesa. Eccone una: possibile che il professor Marco Ponti, l’esperto scelto dal ministro Toninelli, bocci l’opera in Italia e la approvi in Europa? Sì, è possibile. Nel documento di analisi costi-benefici, il Prof, fiero No-Tav, ha parlato di perdite per 7 miliardi, definendo, di fatto, non conveniente completare la Torino-Lione. Uno studio commissionato dalla Ue a vari ricercatori e società (tra le quali la Trt dello stesso Ponti) ha invece promosso l’opera, sottolineando i benefici in termini di posti di lavoro, di tempi di percorrenza ridotti del 30 per cento per i passeggeri e del 40 per cento per le merci e di benefici economici per il territorio.

Altra domanda: il fatto che in 19 anni, dal 2000 a oggi, siano state commissionate 9 analisi sul rapporto tra costi e benefici, 8 abbiano dato risposta positiva e 1 sola (quella del Prof Ponti) abbia detto «no», non suona un po’ strano?

Un’altra: è possibile che una parte del governo ignori che lo stop ai cantieri equivarrebbe a gettare al vento la creazione di 50mila posti di lavoro? Di nuovo, sì. Alla faccia della “fame” di occupazione che c’è in questi tempi. E ignorando anche la non irrisoria somma di 1,7 miliardi che le nostre casse dovrebbero scucire – come ha spiegato l’avvocato dello Stato Pasquale Pucciariello – tra lavori e studi già avviati, rimborsi, rescissioni dei contratti e ripristino degli scavi.

E ancora: qualcuno pensa, a Palazzo Chigi e dintorni, alla figura che sta facendo l’Italia, a colpi di indecisioni e tira-e-molla, a livello internazionale? Non si poteva pensare prima che una procedura internazionale ha, per definizione, regole giuridiche non solo italiane, le quali non sono così facili da modificare? Nessuno sospetta di correre il rischio del ridicolo, parlando di partenza dei bandi «con riserva» o appellandosi alla «clausola di dissolvenza»?

L’ultima domanda: è possibile che il presidente del consiglio Giuseppe Conte, il Signor «Nì», dichiari di avere «forti dubbi che l’Italia abbia bisogno della Tav»? No, non è possibile, dice il buon senso. E invece: sì, è possibile, è proprio quello che ha detto.