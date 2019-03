Due esempi dell'Italia che non risolve i problemi

La piazza Sant'Oronzo, a Lecce, è dominata da un ulivo millenario. Meglio di una scultura, rappresenta il genius loci salentino: oggi, investito dalla Xylella, rischia di finire miseramente se la terapia di innesti di leccino non funzionerà.

Sono passati 5 anni e mezzo da quel 13 ottobre 2013, quando esperti dell’Istituto superiore di Sanità riscontrarono la presenza della Xylella, il batterio gram-negativo proveniente dal continente americano, in Italia al seguito dei traffici commerciali marittimi.

L’Unione Europea con i suoi tecnici e con quelli italiani, dichiararono necessario l’abbattimento di alcune migliaia di piante e la realizzazione (come in tutte le epidemie) di una cintura di isolamento dell’area infetta. Mentre si avviava l’operazione, emerse l’opposizione di coloro che avrebbero subito il taglio (e ricevuto sostegni finanziari), cinicamente appoggiati da gruppi politici di opposizione e di governo (vedi la posizione equivoca del presidente della Puglia, Emiliano, Pd). Intervenne il Tar che, sulla base delle tesi esposte dai ricorrenti (sostenuti da perizie di parte), sospese il taglio, mentre l’autorità giudiziaria penale sequestrò i siti impedendo ogni attività di bonifica.

Oggi, primavera 2019, gli ulivi da tagliare sono alcuni milioni. Il danno incalcolabile. E la pandemia ha colpito Francia e Spagna, in parte per contagio americano e italiano.

Un solo commento: è accettabile che i giudici non abbiano effettuato una valutazione comparativa degli interessi in campo, prendendo per buona la paradossale tesi (prospettata dai ricorrenti) di un’Unione europea prona agli interessi degli ulivicoltori spagnoli?

Secondo esempio. È di questi giorni la notizia che lo Stato italiano ha destinato 29 milioni di euro dei contribuenti italiani all’acquisto del pecorino sardo invenduto. In sostanza, per comprare la sovrapproduzione dell’isola (per distruggerla?). Senza entrare nel merito della natura del prodotto (colpito dalle tabelle dietologiche, oltre che dalla produzione toscana, in mano a famiglie sarde), possiamo rilevare che nell’isola è mancata proprio la mano pubblica. Nel senso che nessuno s’è occupato di studiare il modello Consorzio Parmigiano-Reggiano, tentando di imitarne le strutture per ottenere risultati comparabili. Oggi s’è stabilito un prezzo minimo del latte di pecora: sarà ribaltato sui consumatori che, ovviamente, compreranno meno pecorino sardo. Come sempre, i problemi vengono nascosti sotto il tappeto, da cui immancabilmente, torneranno d’attualità, più gravi e irresolubili che pria.

