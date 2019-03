I medici robot e l'avventura di restare umani

Era stato ricoverato in terapia intensiva a causa di una grave crisi respiratoria. Dopo una serie di esami, l'infermiera ha spiegato al paziente, un pensionato, e alla nipote che lo assisteva, che da lì a poco sarebbe arrivato un medico per fare il quadro della situazione. Ma invece dello specialista nella stanza è entrato qualcun altro: un robot, una macchina. Al posto del camice bianco, il monitor: dove un dottore in videoconferenza ha comunicato a Ernest, 78 anni, che quella era l'ultima fermata. «Lei sta per morire, ci spiace: non c'è più nulla da fare». E' successo nella civilissima California: e alla famiglia che, scandalizzata, ha chiesto come fosse possibile che una notizia del genere venisse data via skype e non da un medico in carne e ossa, l'ospedale si è limitato a rispondere che «è la prassi». Nessuno mette in dubbio i grandi pregi dell'automazione: che permette alle nostre aziende di essere più efficienti e competitive. O alla vettura che guidiamo di frenare al nostro posto - evitando così un sicuro incidente - quando siamo distratti. Ma ci sono momenti (e compiti, e responsabilità) che non si possono demandare a una macchina: lascereste che un robot baciasse al vostro posto la donna che amate? O che portasse un fiore sulla tomba di chi avete perso ma non dimenticato? L'automazione farà in questi anni passi da gigante: ma sono certo che c'è qualcosa che conti di più di un taxi senza conducente o di un commesso robot. Restare umani, ad esempio.