Tutti cantano vittoria: ma chi ha vinto davvero?

Non potevamo crederci, ma siamo tornati, per un assurdo e tragico gioco dell’oca, alla prima Repubblica. Tutti i partiti in corsa nelle elezioni lucane hanno vinto e dichiarano la propria soddisfazione.

In realtà hanno vinto due persone e un partito: Vito Bardi, generale di divisione della Guardia di finanza (un paradosso vivente: designato da Silvio Berlusconi, l’imprenditore condannato in primo grado per corruzione nei confronti di esponenti della stessa Guardia e assolto-prescritto in appello), 124.716 voti (42,2%); Marcello Pittella (presidente uscente arrestato per brogli nei concorsi sanitari), 8.803 voti – il più votato tra i consiglieri regionali - (8,63%); la Lega che raggiunge il 19%, dopo avere ottenuto «soltanto» il 6,28 alle politiche del 2018.

I 5Stelle si attestano appena sopra il 20%, risultato che, insieme a quelli in Abruzzo e in Sardegna, tende a mostrare che l’«intorno» al 20% sia, anche alla luce dei sondaggi in circolazione, il consenso attuale del Movimento. Nonostante i sorrisi, Di Maio e il suo partito hanno perso molto, in una regione nella quale avevano molto puntato.

Quanto al Pd, riporta uno striminzito 7,75%, meno di quando ha raccolto la collegata lista Pittella, nonostante il vento nuovo di Zingaretti (che a Potenza e a Matera non è proprio spirato).

Cosa rimane, in termini politici, di questo test, ancorché minore?

Per il governo, la sensazione che, nonostante le continue operazioni propagandistiche, compresa quella cinese (i cui contenuti positivi - ridimensionati dal successo francese - si potranno verificare solo nel tempo), il consenso non cresce. E, insieme, preme una domanda: come sta andando il deficit? E perché i problemi di bilancio vengono nascosti sotto il tappeto? Tutti vorremmo saperne di più, visto che il prossimo Documento di politica economica e finanziaria non conterrà numeri, ma solo ragionamenti (che in materia di bilancio è dimostrazione di impotenza). Per i 5Stelle, la distonia tra programmi, leggi in attuazione, bisogni e reazioni del Paese dovrebbe rappresentare il punto cruciale da affrontare e risolvere. Visto che, per esempio, la bandiera «reddito di cittadinanza» non «tira»: le domande sono molto meno di quanto si prevedesse (confermandosi che i dati sulle povertà non sono attendibili), e il consenso non decolla. E che le altre iniziative molto sostenute dalla propaganda non riescono a impedire il crollo dei consensi.

La Lega, dal canto suo, deve registrare una certa involuzione di Salvini, fermo all’immigrazione e incapace di contrastare l’iniziativa del collega di governo. Per esemplificare, le ultime uscite non hanno riscosso il solito consenso nemmeno nelle valli più fedeli. Mi riferisco all’assenza dal palcoscenico Italia-Cina. La diserzione di Salvini dagli incontri ufficiali è stato un atto impolitico nei confronti dell’ospite e del presidente della Repubblica, con l’aggravante che in una materia così sensibile e così suscettibile di positivi sviluppi, gli assenti hanno sempre torto. E poi penso alle posizioni espresse sul caso «pullman studenti». Non voglio entrare nel tema «ius soli», ma il ministro degli Interni non può non condividere consenso e ammirazione nei confronti due ragazzini da libro Cuore per il solo fatto che sono figli di immigrati.

Comunque, da qualsiasi punto la si guardi, la situazione, come si dice in Transatlantico, è allo stringere.

I due attori in scena non possono sbagliare una mossa o una battuta: hanno due mesi scarsi per giocarsi la partita.

DOMENICO CACOPARDO

www.cacopardo.it