Crescita zero, debito in salita. E il Governo sta a litigare

Crescita economica azzerata, deficit e debito pubblico in aumento. Le previsioni del Centro studi di Confindustria diffuse ieri non sono certo rassicuranti. Ma ancor più allarmante è che, di fronte a un’economia in difficoltà, il governo gialloverde sembra sempre più non sapere dove andare. Fra una promessa e l’altra, i vertici di Lega e Movimento 5 Stelle sembrano soprattutto impegnati in una perenne campagna elettorale.

Sulla situazione economica di questo inizio di 2019, secondo il centro studi degli industriali, pesano «una manovra di bilancio poco orientata alla crescita», l'aumento dello spread, cioè del premio chiesto da chi investe sui titoli pubblici italiani, ma non meno importante è il progressivo «crollo della fiducia delle imprese» rilevato da marzo dell’anno scorso, cioè dalle elezioni in poi. Come facilmente prevedibile, i due provvedimenti più sbandierati dalla maggioranza, e cioè quota 100 e reddito di cittadinanza, per ora hanno mostrato solo i loro limiti.

Di fronte a questa situazione, il governo sembra procedere per tentativi ed errori, dopo aver abolito l’Ace, l’aiuto alla crescita economica che sembrava funzionare, ha partorito una mini Ires, l’imposta sul reddito delle società, così complicata che è stata poco sfruttata. Ma su come riutilizzare il relativo tesoretto, almeno per ora, Lega e Cinque stelle ovviamente sanno solo litigare.