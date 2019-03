Il teatrino politico disinteressato ai problemi reali

Accantonati i problemi seri del Paese, trattati e derisi come portajella gli imprenditori, l’alleanza di governo continua la sua spensierata vita di maggioranza che ha in sé, a turno reciproco, l’opposizione. Salvini e Di Maio, tanto per continuare il teatrino così caro ai media e ai social, hanno messo in scena la commedia della cittadinanza al ragazzino eroe. Appreso che il leader Cinquestelle ne era entusiasta sostenitore, il dominus leghista si è detto contrario, con ironia: «Prima Rami si faccia eleggere…». E poi manifestando timori su «precedenti penali in famiglia».

Ma nel giro di poche ore – davanti al Paese impazzito per l’eroe e i co-eroi della corriera invitati in ogni dove insieme ai carabinieri salvatori in un tripudio di entusiastico sostegno popolare, nonché lodati dal Presidente della Repubblica – Salvini, con veloce balzo in avanti, è salito sul carro festante: «Sì, merita la cittadinanza, Rami è come mio figlio. Ci sono episodi che superano ogni regola stabilita». Segue invito al ministero, brindisi, comizio laudativo, consegna di attestati, abbracci, selfie. Il tutto debitamente filmato e telegiornalizzato, fotografato e pubblicato su giornali e social. Quello, Di Maio, protoproponente indispettito dal sopraggiungere dell’affannato ritardatario, ne rimarca, pur sotto l’elogio, l’improvviso dietrofront: «Bravo, allora avevo ragione io. Sono contento d’averlo convinto». Quell’altro, imbronciato: «No caro, ho fatto tutto da solo». E si torna subito allo scontro interno alla coalizione giallo-verde: rinviata sine die la Tav, ecco i contrasti su castrazione chimica, Family Day, Flat Tax. Come da solito copione.

Sull’altro fronte, quello dell’opposizione parlamentare che succede? Berlusconi è impegnato nella battaglia cinofila insieme a Maria Vittoria Brambilla: si fa riprendere attorniato «dai miei dolcissimi nove cani», promette di battersi affinché i diritti degli animali siano sanciti dalla Costituzione. E il Pd? Il tesoriere, Luigi Zanda, ha una pensata geniale: una legge per agganciare gli stipendi dei parlamentari a quelli dei colleghi europei. Legge virtuosissima. Cala, di poco, l’indennità mensile. Aumentano, di molto, le altre voci. Risultato: gli emolumenti salgono da 14mila a 19mila euro. Ben scavato, vecchia talpa.

