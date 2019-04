Lo ius soli e quelle inutili polemiche politiche

L’Italia gentile, il paese meno razzista del mondo occidentale, la nazione che non si macchiò di complicità nella persecuzione degli ebrei e che, nelle missioni internazionali del dopo-guerra si è affermata per la capacità delle sue forze armate di soccorrere i civili e le loro comunità sembra scomparsa. L’Italia nella quale la Chiesa cattolica ha tanto seminato sul terreno della solidarietà, da sempre e in particolare, durante il periodo bellico, per volontà di Pio XII (responsabile dell’operazione mons. Mario Crovini, già pro-rettore del Seminario di Fidenza, prima di essere chiamato a Roma, in Sant’Uffizio), attraverso il varco dell’Oratorio di San Pietro, con il soccorso e il salvataggio di migliaia di ebrei e di perseguitati politici, non è però diventato l’inferno razzista che spesso ci appare per una narrazione volutamente divisiva.

Ne ha scritto ieri, su queste colonne, monsignor Solmi, vescovo di Parma, con efficacia - senza ricorrere alla parola ex-cathedra che, talora, più che avvicinare allontana l’ascoltatore -, partendo dal caso del pullman scolastico di Crema, dirottato dall’autista ed entrando, con tatto e chiarezza, nel merito della questione cinicamente sollevata dalla politica, cioè lo ius soli. Che non può essere isolato e separato dal più ampio e complesso tema dei diritti umani (ius vitae, ius dignitatis, ius itineris) riconosciuti o non riconosciuti dagli ordinamenti statuali. Solo in qualche misura, non cogente, dalle Nazioni Unite.

Qui e oggi sono in ballo sostanziali fattori morali, cristiani e umani, dai quali non si può prescindere nel giudicare fatti e parole della politica. Tuttavia, questi fattori non sono più patrimonio collettivo della comunità nazionale, essendosi trasformati in valori sempre più personali e di specifiche comunità dedicate a scopi sociali e umanitari.

Perciò, occorre parlare di politica, usando i canoni della stessa, giacché quando etica e politica si mescolano è facile scivolare sul moralismo e sui radicalismi che hanno caratterizzato gli stati etici («absit iniuria verbis») del secolo scorso e ancora determinano le strazianti ingiustizie di un Iran, di un’Arabia Saudita o di un Venezuela.

Nonostante tutto, negli ultimi trent’anni di graduale globalizzazione, nella quale la forza della finanza sembra avere vinto, alcuni miliardi di uomini sono usciti dalla soglia della povertà, hanno raggiunto livelli nutrizionali accettabili e hanno iniziato a percorrere la strada dell’acculturazione, premessa di ogni sviluppo.

Contemporaneamente, con l’ineluttabilità dei grandi processi naturali, s’è trasformato il mondo del lavoro, introiettando tecnologie nuove che espellono dalle attività produttive milioni di donne e di uomini privi delle conoscenze (e della flessibilità relativa) necessarie ad affrontare il cambiamento. La paura che ha percorso l’Occidente e l’Italia in particolare trae origine da questo fenomeno e non può essere rimossa con le limitate, insufficienti e provvisorie iniziative di qualsiasi governo.

Poiché i processi psicologici spingono a trovare un colpevole delle proprie disavventure, è diventato naturale considerare responsabili la politica e gli immigrati che negli anni scorsi sono affluiti in decine di migliaia l’anno.

Il caso del pullman e dei piccoli eroi da libro Cuore che, con freddezza impressionante, sono riusciti a eludere il dirottatore e ad avvisare i Carabinieri, ha, purtroppo fornito occasione alla cattiva politica di tentarne una strumentalizzazione.

Da qui, la proposta Pd di riportare all’attenzione lo ius soli. Che si tratti di strumentalizzazione non c’è dubbio: tutti sanno in Parlamento e fuori che non ci sono i numeri per approvare una riforma del genere. Che sin dall’inizio è stata una bandiera bucata: la legge del 1992 (ultimo governo Andreotti), approvata con ampio consenso, anche a sinistra, prevede che chi nasce in Italia da non italiani abbia la facoltà di chiedere e il diritto di ottenere al 18° anno d’età la cittadinanza italiana. La cittadinanza non è il Battesimo e, quindi, è giusto che comporti un atto di consapevole volontà.

Altri, con sprezzo del buon senso e dell’umana pietas hanno altrimenti, sul fronte opposto, utilizzato l’evento, svalutando il gesto dei ragazzini e, addirittura suggerendo loro di parlare di cittadinanza solo dopo essere stati eletti in Parlamento. Lo stupore indignato che ha fortunatamente percorso il Paese ha poi indotto chi aveva irriso i protagonisti, Matteo Salvini, a correggere il tiro sino a firmare la proposta al presidente della Repubblica di conferire loro la cittadinanza per meriti civili.

Laicamente, voglio ricordare che Papa Francesco sul tema immigrazione ebbe a dire che ogni nazione ha il dovere di ricevere nei limiti di accoglibilità. Riconoscendo in tal modo che l’Italia deve essere aperta e fraterna nei limiti delle sue capacità economiche e umane.

Basterebbe che questo ragionevole proposito diventasse realtà per sminare tutta la disgregazione, l’odio e l’inimicizia che percorre le nostre comunità dall’Alpe a Lilibeo.