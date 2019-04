Lite continua nel governo . E il Paese paga le conseguenze

I Cinque stelle che attaccano il ministro Tria e sparano bordate sulla Lega. La Lega stessa che risponde ai grillini e accusa il premier Conte. E lui, il presidente del Consiglio, che rimprovera prima Salvini e poi Tria. Dentro il governo è sempre più tutti contro tutti. Nulla di nuovo, si dirà. Da mesi Lega e Cinque Stelle si scontrano su qualsiasi tema. Tanto che molti hanno il sospetto, forse a ragione, che sia solo un modo per distrarre l’opinione pubblica dai veri problemi del Paese. Tipo l’economia in stallo, segnalata ieri dall’Ocse, o la disoccupazione in crescita, rilevata sempre ieri dall’Istat.

Da qualche giorno anche il premier Conte, che spesso aveva svolto il ruolo di mediatore, finisce in mezzo alle polemiche come un ministro qualsiasi. E non è un bel segnale per il futuro di un governo che già non sembra godere di buona salute. I prossimi 54 giorni, quelli che ci separano dalle elezioni europee, rischiano di trasformarsi in una battaglia senza quartiere. Forse alzare i toni sarà utile ai due partiti di governo per raccogliere qualche consenso elettorale in più. Ma rischia di provocare una paralisi decisionale senza precedenti che seguirebbe un periodo già ben poco produttivo. Con l’attuale congiuntura economica, e con scenari sempre più foschi, una paralisi del genere rischia di far molto male al paese reale, quello che tutti i giorni deve fare i conti con i problemi economici e non ne può più di polemiche politiche.