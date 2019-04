Joe Biden nei guai nell'epoca del #metoo

Joe Biden è un politico di lungo corso: è senatore democratico del Delaware dal 1973 ed è stato vicepresidente degli Stati Uniti per i due mandati di Barack Obama.

É molto frequente che i vicepresidenti cerchino di diventare presidenti. E questo poteva accadere a Biden nel 2016. Ma lui rinunciò per la morte improvvisa del figlio Beau e per la candidatura di Hillary Clinton, anche lei democratica centrista, che era fortissima.

Ora si è aperta una nuova «finestra di opportunità» per le elezioni del 2020, e Biden è dato tra i favoriti, se non il favorito, tra la pletora di candidati democratici che si preparano ad affollare le primarie. L'unico suo problema pareva l'età: Biden ha 76 anni.

Ma è successo un incidente che lo sta danneggiando in modo quasi irreparabile. Biden è sempre stato considerato un politico molto «fisico»: è uno che stringe, abbraccia e bacia. É proverbiale la sua espansività che può diventare imbarazzante. Una candidata democratica per cui ha fatto campagna, Lucy Flores, si è lamentata per un accenno di bacio sul collo e per un tocco sulle spalle troppo insistito. É bastato questo, in tempi di #metoo, per rendere Biden un candidato «zoppo». La sua difesa, poi, ha peggiorato le cose. Biden ha detto di non aver avuto l'impressione di aver fatto nulla di non appropriato. Però il problema non è l'intenzione dell'uomo, ma il sentirsi violata della donna. Biden non lo ha capito e non si è scusato. Un errore forse fatale.