Un iter serio per una vera integrazione degli immigrati

La questione immigrati non si esaurisce certo con il conferimento o la negazione dello ius soli. Abbiamo sempre ritenuto il tema elusivo della sostanza delle questioni che la biblica ondata migratoria degli anni 2012-2016 (compreso) ha prodotto in Italia con la forza di un inarrestabile uragano e la devastazione del sentimento popolare, passato rapidamente dalla disponibilità alla chiusura. Certo, ci sono state tante magagne, in parte scoperte, ufficiali - vedi il caso delle cooperative fasulle di Roma (inchiesta Mafia capitale) e non solo - e in parte coperte (nei piccoli centri la speculazione di alcuni volontari ospitanti ha suscitato la sua porzione di scandalo). Ma c’è stata un’Italia che ha tenuto e ha fatto fronte con coraggio alla difficile prova.

Non a caso, poche settimane dopo essersi insediato al ministero dell’interno (dicembre 2016), Marco Minniti dichiarò che l’immigrazione era una questione di ordine pubblico costituzionale.

Ora, nel nostro Paese, risiede illegalmente almeno mezzo milione di extracomunitari. Forse 800.000. Ne vediamo tanti ciondolare nelle piazze e ovunque una panchina consenta di sostare. E, la mattina, il numero delle bottiglie di birra abbandonate supera l‘immaginabile. Ne vediamo tanti nei viali poco illuminati esercitare il mestiere criminale e subordinato di pusher. Ne vediamo tanti nei campi dal Piemonte alla Sicilia piegati in due per la raccolta stagionale dei prodotti agricoli.

Arrivano su furgoncini di procacciatori e caporali, vengono lasciati sul posto, alimentati con un panino quando va bene, e pagati una miseria. Ne vediamo alloggiati in sordide baraccopoli, che talora, in Puglia e in Calabria, hanno assunto l’aspetto di veri e propri centri urbani. Allora, non è urgente parlare di ius soli. È urgente parlare di ius vitae e di ius dignitatis. Non dobbiamo inventare certo l’acqua calda. Dobbiamo pretendere che lo Stato – che non può né sa realizzare il respingimento di mezzo milione di donne e di uomini – offra loro una chanche. Pensiamo a una chanche che consista in veri corsi di italiano e di educazione civica all’osservanza della Costituzione, con i suoi principi di tolleranza, di parità tra sessi, di libertà. E, con essi, veri e severi corsi professionali, scelti in relazione alle esigenze del mondo produttivo delle varie realtà comunali o provinciali. Alla conclusione di un periodo non brevissimo, assistito da un sussidio adeguato (ius vitae), dovrebbe essere consegnato a chi ha superato il percorso formativo un permesso di soggiorno almeno annuale e rinnovabile da trasformare in permesso a tempo indeterminato per coloro che sono occupati regolarmente e che non hanno commesso alcun reato (ius dignitatis). Qualcuno non accetterà di affrontare la strada della legalità e integrazione. Per questi e per tutti coloro che non coglieranno la chance non può che esserci il rimpatrio. Ma almeno, l’Italia ci avrà provato, come ci hanno provato e ci provano altri paesi europei. Coloro che vorranno e sapranno rimanere saranno residenti legali, benzina per la ripresa economica e per le imprese in endemica carenza di mano d’opera qualificata. Un’utopia? Dietro ogni avanzamento c’è un’utopia. Migliore dei diktat crudeli e persecutori.

