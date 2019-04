Razzismo negli stadi: Thuram attacca Bravo fa autogol

Nell'estenuante partita contro il razzismo, l'ultimo autogol arriva dalla Francia, autore l'ex gialloblù Daniel Bravo, ora commentatore televisivo, che per elogiare le prestazioni dell'attaccante capoverdiano del Racing Strasburgo Nuno Da Costa non ha trovato di meglio della frase «sei gol e cinque assist: non male per un nero». Ovviamente, sia Bravo che l'emittente si sono prontamente scusati e lo stesso Da Costa, facendo sfoggio di grande ironia, ha derubricato l'episodio in semplice lapsus osservando che «forse, con tutti questi turni infrasettimanali, Bravo lavora troppo», postando una foto di loro due insieme sorridenti. Di ben altro tono, invece, le parole di un altro francese ex gialloblù, il campione del mondo Lilian Thuram, che sulla lotta al razzismo (dentro e fuori gli stadi) è da sempre in prima fila. Il mondo del calcio, sostiene in pratica Thuram, continua imperterrito nella sua ipocrisia: da una parte condanna (a parole), dall'altra lascia correre (vedi i buuh della curva cagliaritana all'indirizzo dello juventino Moise Kean). E la conferma arriverà probabilmente oggi, se è vero che il giudice sportivo accoglierà la tesi della «reazione all'esultanza provocatoria del giocatore», oltretutto manifestata da «non più di 40-50 persone». Troppo poche, evidentemente, per far scattare provvedimenti. E la partita contro il razzismo, purtroppo, continua.