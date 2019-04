Dodici miliardi per il debito di Roma. A spese nostre

Strade piene di buche, cumuli di spazzatura, autobus che prendono fuoco, stazioni della Metro chiuse, invasione di topi. Azienda dei trasporti (Amat) e della nettezza urbana (Ama) inadeguate e in deficit milionari. E un buco di 12 miliardi nei conti pubblici. Roma è allo sfascio e sull’orlo del fallimento. «Li mortacci, era meijo se vinceva Cartaggine!»; il sarcasmo dei romani dilaga sui social: «Londra ha l’Ira, Madrid l’Eta, Parigi l’Isis, Roma l’Amat». La Capitale, la Città Eterna, è eternamente in crisi, da sempre, fin dall’Ottocento, quando lo Stato dovette intervenire con una legge ad hoc per risanare i conti. Via via sul Campidoglio si sono susseguiti sindaci e giunte di diverso ‘’colore’’, senza che le cose migliorassero: anzi confermando che al peggio non c’è mai limite. Tanto alla fine paga Pantalone, cioè tutti noi. Il giochino è scoperto, già nel 2009 davanti a 11 miliardi di debito si trovò la geniale soluzione: con la legge “Roma capitale” si trasferì il debito a un’altra entità, la Gestione commissariale, che avrebbe dovuto ripagarli.

Cippirimerlo: nel 2013 la voragine era di 12 miliardi. Cifra rimasta tale nonostante l’iniezione annuale di 500 milioni (200 dal Comune; 300 dalle nostre tasche). E allora ecco che il governo giallo-verde due giorni fa interviene, signore e signori voilà il “Decreto crescita” con il quale lo Stato si accolla i 12 miliardi.

Sicura di sé e giuliva, la sottosegretaria all’Economia, Laura Castelli (M5S) dichiara flautante di “aver risanato i buchi creati dai vecchi politici”. Risanamento strano: il debito spostato un’altra volta, a “Gestione commissariale” verrà chiusa trasferendo definitivamente il macigno debitorio allo Stato, cioè sul groppone di tutti noi. Ovvio che questa soluzione scandalizzi più di un amministratore pubblico, come l’assessore al Bilancio del Comune di Milano, Roberto Tasca: «Una cosa indecente, un’autentica vergogna». Cambiano i governi, l’andazzo è sempre lo stesso, nonostante che ora a Palazzo Chigi siedano ministri dal passato urlatamente anti-Capitale: «Roma ladrona, la Lega non perdona». Avevano tappezzato il Nord di slogan contro «il magna-magna» dell’Urbe, Matteo Salvini e tanti altri giovani gagliardi smaniosi di mettere fine alla pacchia romana. Gli urli d’allora risuonano nel silenzio di adesso, silenzio consenziente al salvataggio del sindaco di Roma, la pentastellata Virginia Raggi. Che poi il salvataggio di Roma a spese nostre faccia parte del «Decreto crescita» suona davvero beffardo: crescita di cosa? Del debito?

