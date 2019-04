Una campagna elettorale sulla pelle del Paese

I dati diramati in questi giorni dall’Ocse sullo sviluppo 2000-2020, danno, nonostante la crisi mondiale del 2008, la Francia a +13,6%; la Spagna +18,5%; l’Austria +17,3; la Germania +24,9%. La stessa Grecia con un +2%. L’Italia, invece, unica in Europa e nel G7, chiuderà a -2,7%.

Si tratta di una condanna senza se e senza ma della seconda Repubblica, nella quale l’alternanza tra centro-destra e centro-sinistra –più formale che reale- non ha portato alcun beneficio al Paese. Infatti, l’unica differenza tra le due formule, è stata costituita da: diminuzione delle tasse e aumento del debito gli uni; aumento delle tasse e pallida diminuzione del debito gli altri. Fermo restando il buco nero dello Stato con le sue inefficienze (giustizia innanzi tutto, ma anche industria, vedi Alitalia, ed economia). Insomma, nessun riformismo reale messo in atto –a parte il labile tentativo di Renzi, naufragato come si sa-, mentre le nazioni competitrici intervenivano profondamente nelle istituzioni, nel sociale (mercato del lavoro, soprattutto la Germania) e nell’economia aggiornandosi alle esigenze di un’economia ormai globalizzata.

Non siamo rimasti fermi, siamo andati indietro.

Che il malcontento si trasformasse in protesta politica e si coagulasse intorno a una nuova formazione (i 5Stelle), era fatale. E fatale è stata la condanna della seconda Repubblica manifestata dalle elezioni del 4 marzo 2018 il cui risultato, mutatis mutandis, ha replicato quello del 2013, con i grillini al posto del Pd e i leghisti al posto di Forza Italia.

In definitiva, anche la coalizione Lega-5Stelle era scritta nel libro del destino nazionale, in assenza di altre soluzioni. A differenza che nel 2013-2014, però, l’accordo di governo non è stato il risultato di un compromesso, ma di una sommatoria (insostenibile dalle fragilissime finanze pubbliche) delle richieste più radicali dei due partiti. Rispetto al passato, lo Stato, immobile e irredimibile amplia il suo perimetro di inefficiente presenza.

Ora, per la prima volta dalla costituzione del governo, il consenso per la Lega, dopo la galoppante crescita, subisce una battuta d’arresto e lievemente arretra, soprattutto al Nord. Mentre i 5Stelle fermano la precipitosa discesa e ottengono un modesto ma significativo rimbalzo.

Alla vigilia del Def (documento di economia e finanza per il 2020 e oltre) la situazione subisce una drammatizzazione. Salvini, infatti, pretende hic et nunc la flat tax che appare insostenibile perché aprirebbe la porta di una devastante crisi finanziaria. I 5Stelle si oppongono. Entrambi i partiti mano a mano che le elezioni europee si avvicinano cercano di rinsaldare i consensi. A spese degli interessi nazionali. Salvini, forse, ha superato, senza utilizzarlo, il breve slot temporale concessogli dal destino per trasformare i sondaggi in voti.

Stiamo, quindi, venendo al dunque. E non è detto che il governo riesca a raggiungere e superare indenne l’appuntamento elettorale.

www.cacopardo.it