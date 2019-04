Israele, la scelta di un Paese al bivio

È stata una campagna elettorale infuocata quella che si è conclusa ieri sera in Israele con un voto che, per ora, non sembra avere una chiara direzione. Secondo gli exit poll - che qui, come in Italia non hanno una tradizione di infallibilità, per usare un eufemismo - i due contendenti, cioè il premier uscente, il conservatore Benyamin Netanyhau, e lo sfidante, il centrista Benny Gantz, sono testa a testa, con un leggero vantaggio per Gantz.

L'ex capo di stato maggiore, con un partito appena fondato, spera di riuscire a bloccare il quinto mandato di Netanyhau che è al potere da 13 anni e che, se vincesse, diventerebbe il primo ministro più longevo della breve storia di Israele e anche, se le inchieste giudiziarie a suo carico andranno avanti, il primo premier israeliano indagato.

Entrambi gli sfidanti hanno cantato vittoria, ma, con tutta probabilità, è Netanyhau che potrebbe uscire vincitore. Anche se il premier uscente perde il confronto diretto, infatti, la sua coalizione dovrebbe avere più seggi. Ma è anche possibile che alcuni piccoli partiti non superino lo soglia di sbarramento e questo potrebbe far sballare tutti i calcoli. Quello che è certo è che Israele si trova al bivio tra una svolta nazionalistica radicale, come quella proposta da Netanyhau e un'alternativa centrista più moderata. Ma non è stato capace di scegliere con nettezza. Come succede spesso in questo Paese dove le maggioranza parlamentari sono quasi sempre fragili.