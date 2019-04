Il calciatore generoso e i diritti negati a una bambina

E’ encomiabile il gesto di Antonio Candreva, il calciatore che pagherà i pasti ai trenta bambini di un paese veneto, figli di genitori in difficoltà a sostenere il costo della refezione scolastica. Certo, il dovere di un sindaco è far osservare le regole a tutta la comunità. Ma questo non può risolversi in decisioni che possano umiliare un bambino, infliggendogli la punizione più deleteria e devastante: cioè quella che lo farà sentire inferiore agli altri compagni, indegno di esser trattato come loro, a causa del comportamento sia pure colpevole dei genitori.

Non si tratta di “buonismo” ma di rispettare i diritti dell’infanzia sanciti dalla Convenzione internazionale sottoscritta trent’anni fa.

Ignota, evidentemente, a quel sindaco che, per punire l’insolvenza dei genitori, ha fatto servire a una bambina grissini e una scatoletta di tonno al cospetto dei compagni meritevoli del pasto completo. Il quale sindaco nel tentativo di giustificare la decisione ha addirittura elogiato sé stesso: «Potevamo anche non far entrare la bambina» ha affermato: «Invece le abbiamo permesso di stare con i compagni e mangiare comunque qualcosa. Meglio di niente, no?».

Ma certo, signor sindaco: lei avrebbe potuto farla entrare e lasciarla addirittura a bocca asciutta. Sia lode al suo animo sensibile.

