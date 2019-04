L'unica lezione dei reality show che i «bulli» non imparano

Prepotenti e arroganti di tutte le risme, state in campana. E' passato il tempo in cui, per vedere il bulletto di turno ridicolizzato come merita, bisognava accontentarsi delle commedie a lieto fine. Oggi le nostre azioni si compiono sempre più spesso sotto l'occhio - indiscreto ma a volte provvidenziale - della videocamera di uno smartphone. Così tutti sanno che è bastata la dialettica del 15enne Simone da Torre Maura per sverniciare gli attivisti di Casa Pound («superati sul piano culturale», direbbe Woody Allen). Mentre un noto imprenditore napoletano è finito alla gogna mediatica per essere stato immortalato mentre parcheggiava la sua Ferrari nel posto riservato ai disabili e, non contento, ha offeso l'uomo che lo stava filmando. E chissà quale «profonda riflessione» ha suscitato nell'ultrà leghista la figura di emme fatta a Verona, poi amplificata a reti unificate, nel tentativo di intimidire un'inflessibile poliziotta.

C'è chi ritiene che le tante manifestazioni di tracotanza e cialtronaggini assortite cui assistiamo oggi non siano altro che gli effetti, nemmeno troppo collaterali, di vent'anni di reality show. Probabile che ci sia del vero. Anche perché l'unico messaggio realmente educativo di certi programmi, cioè ricordarci che siamo sempre più spiati ed esposti al giudizio del «pubblico a casa», era obiettivamente difficile da capire. Meglio così: chi è bullo dentro (e soprattutto fuori), ora ha molte probabilità di essere davvero «nominato».