Gli amanti della Bassa e... Pasqua con chi vuoi?

La frittata è di quelle sbattute in prima pagina (qui) ma soprattutto contro il muro. Quello su cui l’amante tradita ha inveito contro la moglie del suo galante. Siamo nella Bassa. C’è un lui (sessantenne, sposato e con prole) e una lei (la moglie). E poi, come capita in certi casi, l’altra: una procace quarantenne. Il marito traditore promette all’amante di trascorrere con lei una romantica Pasqua in clandestinità. Ma qualcosa va storto. E il sessantenne trascorre la festa in famiglia. Una scelta, voluta o subita, che fa andare fuori dai gangheri l’altra. Sentitasi «tradita», la donna si vendica scrivendo parole pepatissime indirizzate... alla moglie dell'amante sul muro del condominio dove abita la coppia. Una sorpresa uscita dall’uovo di Pasqua e già diventata virale. Anche se, restando in tema di indovinelli e proverbi sarebbe meglio domandarsi: è nato prima l’uovo o la gallina? Ovvero: chi è la vera cornuta in questa storia di tradimenti e pentimenti?