Tra i due litiganti le opposizioni non si vedono

A un mese dal voto europeo il copione della campagna elettorale sembra definito. Matteo Salvini, conscio che tutti i sondaggi danno la Lega ben oltre il 30%, cerca di consolidare il consenso. E lo fa anche diffondendo dati sulla presenza di clandestini in Italia che saranno pure «ufficiali», ma sembrano quanto mai irrealistici. Luigi Di Maio, che nei sondaggi vede invece il consenso del Movimento 5 Stelle da mesi in picchiata, cerca di recuperare e attacca il suo rivale-alleato, punzecchiandolo in continuazione, dal caso Siri al 25 aprile, dalla mafia all’immigrazione. Due strategie contrapposte, ma comprensibili.

Senza strategie paiono invece le opposizioni che pure avrebbero spazi enormi di azione, vista la scarsa efficacia del governo. E invece Forza Italia e Pd sembrano due pugili suonati. Da una parte, ci si limita a sperare che Silvio Berlusconi faccia ancora il miracolo di riportare Forza Italia sopra il 10 per cento, per poi trattare con Salvini da una posizione meno debole. Cosa speri il Pd invece è un mistero. Zingaretti ha trovato capilista importanti come Pisapia, Calenda e Roberti ma non pare avere impresso una svolta al partito. Nel migliore dei casi i sondaggi lo danno attorno al venti per cento. Per ora pare già un'impresa superare, anche solo di un decimale, i Cinque stelle. E in ogni caso si annuncia un dimezzamento rispetto al risultato ottenuto dal Pd cinque anni fa, quando superò il 40%. Altra epoca: a Roma comandava sempre un Matteo, ma di cognome faceva Renzi e non Salvini.