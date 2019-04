Spagna, Sánchez vince ma servirà una coalizione

Che per gli spagnoli questa elezione fosse importante lo dice l'affluenza altissima (il 75%). Ma il risultato del voto non pare essere riuscito a formare la solida maggioranza bipartitica a cui la Spagna era abituata. Come ampiamente previsto alla Moncloa arriverà un premier a capo di una coalizione e alla fine di una laboriosa trattativa. Ma già da ora possiamo dire che alcune geometrie politiche non saranno possibili e altre, invece, saranno favorite.

Prima di tutto consideriamo i vincitori. Il primo è Pedro Sánchez che riesce a portare i socialisti alla maggioranza relativa con un numero di seggi ragguardevole che rende pressoché impossibile una maggioranza di centrodestra. Il secondo vincente è Santiago Abascal, il carismatico capo di Vox, il nuovo partito populista di estrema destra, che entra in Parlamento anche se non fa il botto atteso. Bene anche gli indipendentisti catalani moderati, quelli con cui Sánchez potrebbe imbastire un dialogo.

Il perdente è uno, ma il tonfo è molto pesante. Pablo Casado, il giovane leader dei Popolari, incassa il peggior risultato della storia del partito. Un dato che, insieme alla performance buona ma non esaltante dei liberali di Ciudadanos, rende improbabile una maggioranza di centrodestra anche con i voti di Vox.

Il risultato non disastroso di Podemos, poi, facilita il compito a Sánchez. Ma servirà la sua proverbiale tenacia per formare una maggioranza.