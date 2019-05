Un sito internet tutto nuovo e l'autorevolezza di sempre

Domani debutta il nuovo sito internet della Gazzetta. Sarà più bello, più ricco, più moderno, più facile da navigare. Abbiamo già tagliato traguardi importanti, in questi anni: 300mila pagine viste e 100mila utenti unici al giorno, 107mila fan su Facebook sono numeri di cui siamo orgogliosi.

Vogliamo fare sempre meglio e con il nuovo sito siamo convinti di riuscirci. Resterà, ovviamente, un sito fortemente legato alle nostre radici parmigiane, ma offrirà – come e più di prima – una panoramica completa di tutto ciò che accade in Italia e nel mondo. Sarà sempre più aperto ai contributi dei lettori, per rinsaldare il filo diretto con loro, al quale teniamo molto: ampliato e più visibile lo spazio per i commenti, una nuova sezione permetterà di inviare segnalazioni, foto e video alla nostra redazione.

Quattro giornalisti lavorano a tempo pieno al sito, ma l’intera redazione – 37 giornalisti professionisti – è coinvolta nella realizzazione, e lo sarà sempre di più. È un modo per garantire ai lettori e ai navigatori l’autorevolezza e la credibilità, che sono le caratteristiche delle quali andiamo fieri.