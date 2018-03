Finta addetta delle Poste derubava gli anziani: arrestata 47enne

Spacciandosi per una impiegata di Poste Italiane, una "giostraia" di 47 anni si presentava a casa degli anziani con la scusa di dovere controllare dei documenti. Dalle stanze, rubava gioielli, contanti o effetti personali. Vittime dei raggiri alcuni pensionati tra i 70 e i 90 anni, i colpi sono stati messi a segno tra agosto e ottobre a Imola, Castel San Pietro Terme, Cotignola, Argenta e Malalbergo.

I carabinieri della compagnia di Molinella e della stazione di Malalbergo, al termine delle indagini, hanno scoperto la vera identità della donna domiciliata in un campo nomadi di Granarolo Emilia. La 47enne, accusata di furto aggravato e rapina, è stata arrestata in un modulo abitativo nel campo nomadi di via Marconi. All’interno i militari dell’Arma hanno trovato oggetti di provenienza sospetta, tra cui un orologio Rolex da 10mila euro: per questo, insieme al compagno 53enne, è stata denunciata per ricettazione.