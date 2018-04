Bomba in un cantiere: oltre 9mila evacuati a Bologna - Video: nel cantiere dell'ordigno

A Bologna sono state evacuate 9.400 persone dopo il ritrovamento di una bomba della Seconda guerra mondiale in un cantiere non lontano dalla stazione. La bomba pesa 213 chili e le operazioni di disinnesco si stanno rivelando più complesse del previsto. Gli artificieri del genio ferrovieri dell’Esercito sono in azione da ore, ma dopo aver tolto la prima spoletta dell’ordigno, attorno alle 10,30, sono alle prese con la seconda: a causa delle condizioni di deterioramento, il disinnesco richiede più tempo.

La prefettura, in una nota, ha fatto sapere che le operazioni si concluderanno presumibilmente entro le 18. Rimane dunque evacuata la "danger zone", 800 metri di raggio intorno all’ordigno, con 9.400 residenti allontanati temporaneamente e il traffico deviato. Limitazioni anche ai treni regionali e al traffico aereo, con diverse cancellazioni segnalate all’aeroporto Marconi.

Per motivi di sicurezza legati alle condizioni di visibilità la bomba sarà fatta brillare domani in una cava di Pianoro, in provincia di Bologna.





Disagi in aeroporto: via 40 voli. Una quarantina di voli, tra dirottati in arrivo e cancellati in partenza. E’ questa la conseguenza, ancora non definitiva, all’aeroporto di Bologna per le operazioni di disinnesco di un ordigno della Seconda Guerra Mondiale in corso dalla mattinata e che si stanno prolungando oltre le previsioni. Comprensibili i disagi per i passeggeri al Marconi.

Per la circolazione ferroviaria, come era previsto non ci sono state ripercussioni sull'Alta Velocità, con i treni che sono regolarmente partiti e arrivati nella stazione sotterranea. Per cinque tratte di regionali, invece, per cui erano previsti percorsi alternativi con autobus fino alle 16, Trenitalia ha prorogato i servizi.