Auto contro bus: tre feriti in A1

Una donna di 47 anni in gravi condizioni, portata all’ospedale Maggiore di Bologna insieme ad una 17enne ed un 81enne. Sono i feriti in un incidente stradale avvenuto verso le 15.30 sull'autostrada A1, nel Modenese, all’altezza di San Cesario, in direzione Bologna al chilometro 172.

Un’auto con a bordo due donne è finita contro un autobus. Sul posto diverse ambulanze per soccorrere i feriti e anche i numerosi contusi sul mezzo e l’elisoccorso da Bologna, che ha trasportato una delle due ferite in ospedale. Intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno estratto le due ferite dalla vettura. Il traffico ha subito forti rallentamenti.