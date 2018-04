La Regione Emilia-Romagna ha dato il via libera al calendario venatorio regionale per la caccia di selezione al cinghiale.

Dice il comunicato della Regione:

Le nuove regole, valide per il 2018-2019, scatteranno da domenica 15 aprile, per consentire di predisporre tutti i possibili strumenti e rimedi per contenere i danni alle coltivazioni (cerealicole, foraggere, industriali e oleaginose) provocate dai selvatici in primavera nelle fasi precoci di maturazione delle colture.

La principale novità è rappresentata dall’estensione del periodo di prelievo in selezione fino al 15 marzo 2019, anziché il 31 gennaio, come avveniva negli anni precedenti.