Sono in corso indagini della squadra mobile della Polizia a Bologna su un’aggressione sessuale ai danni di una studentessa, assalita all’alba di domenica mentre tornava a casa, in via Castiglione, pieno centro storico. La giovane è stata seguita fin dentro l’androne di casa da uno sconosciuto e palpeggiata con violenza. Poi è riuscita a liberarsi e a raggiungere il proprio appartamento, da cui ha chiamato i soccorsi.

Gli investigatori della Mobile, diretta da Luca Armeni, coordinati dal pm Michele Martorelli e dal procuratore aggiunto Valter Giovannini, sono al lavoro per individuare il responsabile. Cauto ottimismo tra gli inquirenti.