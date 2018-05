Parte il master per manager di Supercar e Superbike: partecipa anche la Dallara

Un master internazionale in amministrazione d’impresa - ribattezzato "Global Mba Supercars, Superbikes e Motorsports" - che vede coinvolti la Bologna Business School e le case Dallara, Ducati, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Magneti Marelli e Toro Rosso per formare i futuri manager delle imprese specializzate nella produzione di auto e moto ad alte prestazioni.

Il progetto, che risponde alla necessità di creare competenze professionali specifiche in un distretto territoriale brillante come quello della 'Motor Valley' vedrà i 'top manager' delle aziende motoristiche alternersi in aula per offrire competenze specialistiche di design, tecnologia e business management di questo settore.

I partecipanti al master (programma a tempo pieno in lingua inglese, rivolto a giovani provenienti da tutto il mondo con almeno due anni di esperienza professionale) potranno lavorare a stretto contatto con le aziende, incontrare manager e tecnici, sviluppare progetti organizzativi nell’ambito di stage di 3 mesi "in-house" ed essere inseriti nei processi di selezione.

«Questo progetto, unico al mondo, offre ai partecipanti la possibilità di entrare nel mondo delle supercar e superbike che, in Emilia-Romagna, vede la più alta concentrazione di leader globali - commenta Massimo Bergami, Professore di Organizzazione e Dean di Bologna Business School. - Alle imprese offre l'opportunità di attrarre talenti internazionali, già in possesso di precedente esperienza aziendale, mossi dalla passione e dalla motivazione a lavorare in questo specifico settore».