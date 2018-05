Mirandola, 11enne scomparso: i carabinieri diffondono la foto

Continuano le ricerche del bimbo di 11 anni scomparso da due giorni a Mirandola (Modena). I carabinieri hanno deciso di divulgare foto e nome e qualche particolare per aiutare il ritrovamento del giovanissimo, dopo un'iniziale richiesta della famiglia di evitare dettagli che lo rendessero riconoscibile.

Il piccolo si chiama Mohammad, è pakistano e al momento dell’allontanamento vestiva pantaloni e camicia, entrambi di colore nero. Sulla spalle uno zainetto blu con la scritta OralB, AZ, Kukident.



E’ confermato il ritrovamento di una bicicletta vicino alla stazione del paese che i carabinieri avrebbero sequestrato: alcuni parenti sostengono che sia proprio la sua ma altri direbbero che sia solo somigliante, ma sembra proprio che sia quella sua, così come la pista prevalente è quella di un allontanamento volontario.

I carabinieri indicano il numero telefonico 059622760 del Comando Compagnia di Carpi per chi avesse segnalazioni di ogni tipo da dare sul ragazzino.



Nelle ricerche sono pervenute alcune segnalazioni da Bologna, Comacchio e Cento (Ferrara), tutte vanamente verificate. Sono impegnati nell’attività circa 50 carabinieri, volontari della Protezione civile, polizia municipale e polizia di Stato.

Il bimbo, alunno della quarta elementare, è immigrato in Italia nel 2012.