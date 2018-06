"Aggredita da un'oca": 60enne denuncia una casa di riposo

"Aggredita" da un’oca nell’area di pertinenza di una casa di residenza per anziani di Carpi, una 60enne si è rivolta ai carabinieri sporgendo denuncia contro la struttura: lesioni colpose e omessa custodia di animali.

La donna si era recata lì per trovare la sorella, nei giorni scorsi, ma quando le due donne sono uscite nel cortile, dove a quanto pare abitualmente circolano libere appunto le oche, la 60enne è stata prima inseguita dall’animale e poi «aggredita» al punto da riportare sei giorni di prognosi, una volta andata all’ospedale.

A fronte dell’accaduto la 60enne si è presentata ai carabinieri carpigiani, sporgendo denuncia nei confronti della responsabile della casa di residenza per anziani.