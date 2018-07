Nuovi temporali in arrivo: vento forte e rischio grandine in Emilia-Romagna

Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito l'Appennino ieri sera, sono previsti nuovi temporali in arrivo. La previsione riguarda tutta l'Emilia-Romagna per domani (lunedì 16 luglio): la Protezione civile ha emesso un’allerta gialla, per l’intensità dei fenomeni previsti.

Un primo impulso di tipo temporalesco interesserà, nelle prime ore del mattino, le aree di pianura da ovest verso est. Poi, a partire dalla tarda mattinata, i temporali interesseranno il settore occidentale e in spostamento verso est.

Sono attese precipitazioni di forte intensità associate a forti raffiche di vento e probabili grandinate.

L’ondata di maltempo dovrebbe poi esaurirsi in serata.

