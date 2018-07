Ondata di caldo nel weekend nel centro-nord

A parte qualche «temporale di calore» sui rilievi, l’ultimo fine settimana di luglio sarà caratterizzato da un’ondata di calore soprattutto al Centro Nord con punte di 35 gradi nelle città. «Il graduale rinforzo dell’anticiclone sul Mediterraneo sarà garanzia di una fase stabile, soleggiata e tipicamente estiva anche se non mancheranno dei locali episodi di instabilità. Proprio in concomitanza dell’ultimo fine settimana di luglio caldo e afa tenderanno ad intensificarsi al Centro Nord», spiega il meteorologo di 3bmeteo Francesco Nucera.

L’anticiclone - aggiunge l’esperto - mantiene i suoi massimi sul Mediterraneo occidentale e si allunga verso la Scandinavia dove prosegue il caldo anomalo. Anche l’Italia è interessata dall’alta pressione con tempo soleggiato, ma non sempre stabile. La posizione un pò defilata dell’anticiclone determina l'inserimento di infiltrazioni di aria fresca in quota che sono alla base di una modesta instabilità pomeridiana sui rilievi di Alpi e Appennino con interessamento locale delle aree limitrofe.

«In concomitanza del fine settimana che coincide statisticamente col periodo più stabile e caldo dell’anno quale quello del Solleone, è atteso un aumento delle temperature - sottolinea il meteorologo -. Da venerdì l’alta pressione subirà un ulteriore rinforzo ed il caldo tenderà così ad intensificarsi pur non mostrando caratteristiche di eccezionalità. Tra Val Padana e pianure interne del centro si toccheranno punte di 35-36 gradi, in particolare anche in città come Milano, Bologna, Roma e Firenze; valori simili si toccheranno anche sulle aree interne del Sud e delle Isole maggiori. La sensazione di caldo si farà sentire soprattutto al Nord a causa dell’afa in aumento. Il "disagio" si avvertirà in special modo nelle ore serali con valori minimi notturni che non scenderanno al di sotto dei 20 C sulle aree pianeggianti e costiere, se non addirittura anche superiori nei grandi centri urbani».

