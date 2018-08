Senzatetto ruba cibo e creme: un carabiniere gli dona un paio di sandali

Prima lo ha dovuto denunciare, perchè sulla responsabilità del furto grossi dubbi non ce n'erano, poi gli ha donato un paio di sandali, vendendo che l'uomo, un clochard, era scalzo e per questo riportava numerose ferite ai piedi. Protagonista un carabiniere, a Modena.

Il militare è intervenuto in un supermercato in zona stazione, dove un senzatetto di 55 anni (proveniente dal Veneto) aveva appena rubato degli alimenti e delle creme proprio per i piedi. Identificato, e formalizzata la denuncia in stato di libertà, il militare ha quindi acquistato di tasca propria un paio di sandali, regalandoli al 55enne.