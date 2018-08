Parcheggia l'auto in un piazzale: il giorno dopo trova un giovane che dorme sui sedili

Ha parcheggiato l’auto di sera e la mattina dopo ha trovato al suo interno un 22enne che dormiva. Si trattava di un giovane irregolare, portato al Cpr di Bari per l’iter dell’espulsione. E’ successo ieri a Modena.

Una ragazza, tornando alla sua Ford Ka in piazzale Tien An Men, ha trovato nell'auto un giovane che dormiva. Il 22enne non ha riportato conseguenze penali a fronte dell’accaduto, considerando che l'auto era stata lasciata aperta, ma per lui si è comunque attivato l’iter per l’espulsione dal nostro Paese: era, infatti, irregolare.