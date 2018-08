Ha convinto l’anziana vittima, un uomo di 79 anni, a ospitarlo in casa sua per tre giorni, fingendo di essere un noto cardiologo. Si è fatto anche consegnare quasi 400 euro, per esami in realtà inesistenti e come aiuto per sistemare la sua auto. Per questa ragione la polizia di Modena ha denunciato per truffa un 67enne, residente in città, con precedenti simili.

L’anziano dopo un po' si era reso conto del raggiro, ma il finto medico era sparito nel nulla: ieri però il 79enne è incappato per caso nel malvivente e ha chiamato la polizia, che ha compiuto accertamenti, finiti con la denuncia del 67enne.