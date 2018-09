Sedicenne guida l'auto dei genitori. Multa di 5.500 euro

Sanzioni per 5.500 euro e il fermo amministrativo dell’auto del padre per un mese. Ha comportato queste conseguenze la decisione di un 16enne che a Modena, sabato, si è messo al volante della Ford Focus dei genitori, rendendosi poi protagonista di una pericolosa manovra sulla tangenziale Neruda, finendo la sua corsa nell’aiuola spartitraffico.

Manovra che è stata notata da una pattuglia della polizia municipale modenese, che ha immediatamente fermato il giovane ed elevato, appunto, sanzioni per 5.500 euro. Il minorenne è stato poi 'riconsegnato' alla madre.