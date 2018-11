Strage di cavalli: corsa contro il tempo per salvarli, in campo anche una nipote di Berlusconi

(ANSA) - Corsa contro il tempo nel Ferrarese per salvare cavalli e puledri di un ex maneggio fallito da qualche anno e abbandonato. In campo, tra i volontari che hanno segnalato e che si stanno occupando dell’emergenza, aggravata dal maltempo, c'è anche Nicole Berlusconi, nipote dell’ex premier.

Il caso, su cui in questi giorni accendono i riflettori i quotidiani locali, riguarda decine di cavalli rimasti allo stato brando a Valle Lepri, in zona Ostellato, in provincia di Ferrara. L’area fino al 2015 era un maneggio, poi fallito. All’inizio i cavalli di Valle Lepri erano una settantina, ora ne sono rimasti meno di cinquanta. Ultima vittima è «Resilienza», un puledro recuperato agonizzante proprio da Nicole Berlusconi, tra i volontari che in queste ore si stanno prodigando per salvare il salvabile e che stanno cercando una soluzione rapida all’abbandono.

Sabato pomeriggio il veterinario Giampaolo Maini ha portato agli animali tre balle di fieno. «Fortunatamente - ha detto - i cavalli stanno bene. E’ deceduto l’unico che stava male. Era finito nel canale navigabile per bere ma non era più riuscito a risalire. Lo avevano salvato i vigili del fuoco. Avrebbe avuto bisogno di terapie ma gli aiuti sono arrivati tardi e non ce l'ha fatta».



Nicole Berlusconi, che come altri volontari ha appreso la notizia dai social network, ha raggiunto personalmente il luogo. La giovane a proprie spese ha fatto intervenire per «Resilienza» l’ambulanza attrezzata da Ravenna, che ha poi raggiunto la clinica veterinaria di San Biagio di Argenta. «C'è bisogno dell’aiuto di tutti. In quell'area - spiega Lara Salicini di Horse Angels - non c'è più niente da mangiare e i cavalli sono a rischio». Anche Nicole Berlusconi ha annunciato di voler tornare a Valle Lepri per salvare e trovare una casa ai cavalli abbandonati.

Intanto, oltre alla gara di solidarietà, è in moto anche la macchina amministrativa. Nelle prossime ore verrà diramata un’ordinanza del sindaco per spostare i puledri da Valle Lepri. «Le colpe - afferma Nicola Marchi, sindaco di Ostellato - sono di chi ha abbandonato i cavalli e li ha lasciati proliferare. Abbiamo informato la Procura della Repubblica e stiamo tentando di capire proprietà e responsabilità». Fino al 2015 nell’area in questione c'era un maneggio poi però tutto è finito nelle mani di un curatore fallimentare. Anche Mauro Malaguti, coordinatore provinciale di FdI è intervenuto sul caso preannunciando un’interrogazione del partito in Consiglio regionale. «L'obiettivo - dice - è chiedere che la Regione intervenga per mettere in sicurezza le sponde ripide del canale navigabile».