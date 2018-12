Smog oltre i limiti: dal 1° gennaio stop ai diesel Euro4 in 11 città dell'Emilia-Romagna

Da domani (1° gennaio) a giovedì 3 gennaio, visto il superamento per tre giorni consecutivi del limite per le pm10, tornano in vigore le misure emergenziali antismog in molti Comuni dell’Emilia-Romagna.

Le città coinvolte sono Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine, Sassuolo, Ferrara, Cento, Rimini e Riccione.

Stop alla circolazione anche per le auto diesel euro 4, divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico con classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle, abbassamento del riscaldamento fino ad un massimo di 19 gradi nelle abitazioni e 17 nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali, divieto di combustione all’aperto, divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. Saranno potenziati i controlli.

BLOCCO ANCHE A TORINO. Il 2019, per i torinesi, inizia con il blocco del traffico: da domani - informa la Città - jnon potranno circolare le auto fino alla categoria Euro4 diesel compresa. «Il ritorno dei valori di Pm10 sopra la soglia d’attenzione per quattro giorni, da giovedì a domenica, ha fatto scattare nuovamente il livello 'aranciò, previsto dal protocollo del bacino padano», informa una nota dell’amministrazione comunale.

Le misure antismog scattano alle ore 8 di domani, martedì 1 gennaio, e restano in vigore fino alle ore 19 del 3 gennaio. Restano in vigore come sempre anche i limiti previsti dalle misure a carattere permanente, con il blocco totale degli euro0 di qualsiasi tipo (0-24, sette giorni su sette) e parziale dei diesel euro 1, 2 e 3 dalle ore 8 alle ore 19 - dalle ore 8.30 alle ore 14 e dalle ore 16 alle ore 19 per i veicoli commerciali e per quelli per il trasporto persone ad otto posti.