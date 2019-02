Un giovane apre lo champagne con una sciabola: grave una 16enne

L’apertura di una bottiglia di champagne con una "sciabola", come da tradizione, ha provocato una grave ferita in un occhio di una sedicenne, ora ricoverata a Modena in prognosi riservata. E’ successo nel corso di una festa privata a Pavullo nel Frignano (Modena). Un diciannovenne, ora denunciato dai carabinieri per lesioni gravi colpose, ha impugnato la sciabola, "tagliando" la bottiglia. Un pezzo di vetro ha però centrato in pieno l’occhio della giovane, che è stata operata e ora si trova ricoverata in prognosi riservata.

La ragazza, dice l'ospedale attraverso una nota, «è stata operata sabato notte dalla dottoressa Veronica Volante dell’equipe oculistica del Policlinico di Modena, diretta dal professor Gian Maria Cavallini per un delicato intervento di ricostruzione della parte anteriore dell’occhio con sutura della cornea, della congiuntiva e della palpebra inferiore». La prognosi visiva «è ancora riservata e lo sarà per almeno 48-72 ore, anche se i medici sono cautamente ottimisti in quanto non sembrano esserci complicanze retiniche».