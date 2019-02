Spray al peperoncino in discoteca: paura nel Bolognese

I carabinieri hanno avviato indagini per individuare la persona che, nella notte fra sabato e domenica, ha spruzzato spray al peperoncino in una discoteca di Argelato, nel Bolognese. L’episodio sarebbe avvenuto a seguito di una lite fra due ragazze che erano nel locale. Dalla prima ricostruzione, un giovane sarebbe intervenuto in difesa di una di loro, sua amica, spruzzando lo spray addosso all’altra.

La sostanza urticante si è diffusa nell’ambiente, creando un po' di agitazione nella discoteca che i gestori hanno rapidamente fatto evacuare per motivi di sicurezza.

E’ intervenuto anche il 118, che ha prestato le cure a tre persone che avevano bruciore agli occhi a causa dello spray. Le indagini per risalire al responsabile del gesto, che rischia una denuncia, sono seguite dai Carabinieri di San Giorgio di Piano e della Compagnia di San Giovanni in Persioceto.