La madre trova hashish in camera e porta il figlio dai carabinieri

Sistemando la camera del figlio, una 43enne di Carpi, in provincia di Modena, ha trovato alcuni grammi di hashish e ha deciso di portare il giovane, 18enne, direttamente alla caserma dei carabinieri. La donna ha chiesto ai militari dell’Arma di perquisire la stanza del figlio, per verificare che non ci fosse altro stupefacente. Dagli accertamenti è emerso che il giovane non aveva altro hashish. Il 18enne è stato segnalato alla prefettura come assuntore. La donna ha anche chiesto ai carabinieri di indire un incontro nella scuola del 18enne, per spiegare ai giovani i rischi legati al consumo di droga.