Il sottosegretario Candiani li filma: i truffatori prendono a pugni sua madre

La madre 75enne del sottosegretario agli Interni Stefano Candiani è stata spintonata e fatta cadere a terra da alcuni truffatori che facevano il "gioco delle tre campanelle" fra gli stand del Cosmoprof, la rassegna sulla cosmesi alla fiera di Bologna. L’aggressione, di cui danno notizia quotidiani locali, è avvenuta sabato dopo che il figlio Stefano, anche lui presente, si era messo a filmare con il telefonino il gruppetto, tentando di allontanarli. La famiglia del sottosegretario gestisce infatti un’azienda di packaging, che ha uno stand espositivo al Cosmoprof.

La polizia, avvertita dell’accaduto, ha successivamente individuato l’intero gruppo, composto da cinque persone. Due macedoni di 40 e 56 anni, ritenuti autori dell’aggressione, sono stati denunciati per violenza privata e lesioni personali. Entrambi irregolari, hanno ricevuto anche un provvedimento di espulsione con accompagnamento diretto in frontiera. Per gli altri tre, un romeno e due macedoni, è scattato un ordine di allontanamento.

Tutto è avvenuto sabato pomeriggio, nel padiglione 15. La presenza dei "giocatori" che cercavano di raggirare i frequentatori della fiera, poco lontano dal loro stand, avrebbe infastidito il sottosegretario e la madre: lui si è messo a filmarli, mentre la donna li avrebbe invitati ad andarsene.

La reazione è stata violenta, soprattutto nei confronti della 75enne che era intervenuta in difesa del figlio, aggredito verbalmente. La donna è stata spintonata e buttata a terra dal gruppo, che poi si è dileguato. La caduta le ha provocato un trauma cranico, giudicato guaribile in 10 giorni al pronto soccorso dove è stata portata in ambulanza. I cinque sono stati rintracciati in seguito dalla Polizia nei dintorni della fiera.