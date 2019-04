"Vendite fantasma" su Instagram: denunciato dai carabinieri

Sant’Ilario d’Enza. Su Instagram aveva creato una pagina dove proponeva la vendita di scarpe, accessori e capi d’abbigliamento delle più rinomate e prestigiose marche che commercializzava a prezzi assolutamente concorrenziali. Tuttavia una volta intascato l’importo dovuto spariva nel nulla bloccando l’acquirente che quindi non poteva più accedere alla pagina artatamente creata. Ora la pagina del social è stata chiusa ma ciò non ha impedito ai carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza che hanno condottole indagini di risalire al truffatore ora finito nei guai. Con l’accusa di truffa i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 54enne pakistano abitante a San Lazzaro di Savena in provincia di Bologna.

Secondo le indagini dei carabinieri, avviate a seguito della denuncia presentata da una 21enne reggiana la donna tramite una pagina Instagram che poneva in vendita “sotto costo” scarpe, accessori e capi d’abbigliamento delle piu’ prestigiose marche acquistava due borsette, un paio di scarpe, una cintura ed una maglia da donna pagando l’importo richiesto ammontante a 298 euro. Le trattative correvano via chat ed una volta convintasi sulla bontà dell’affare ha versato tramite bonifico l’importo richiesto ricevendo assicurazione dell’avvenuta spedizione della merce. Il mancato arrivo di quanto acquistato insospettiva la ragazza che dopo aver lamentato il ritardo si vedeva bloccare l’account e quindi la possibilità di proseguire nelle rimostranze. Preso atto di essere stata truffata si rivolgeva ai carabinieri denunciando il raggiro. Dopo una serie di riscontri i Carabinieri di Sant’Ilario d’Enza catalizzavano le attenzioni investigative sull’odierno indagato nei cui confronti venivano acquisiti una serie di incontrovertibili elementi di responsabilità per il reato di truffa per la cui ipotesi di reato veniva denunciato.