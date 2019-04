Il dentista era abusivo, sequestrato un ambulatorio nel Reggiano

Dopo il sequestro del novembre scorso, un altro ambulatorio odontoiatrico in cui veniva esercitata attività abusiva è stato scoperto dai finanzieri di Guastalla (nella Bassa reggiana). Gli accertamenti, coordinati dalla procura di Reggio Emilia, sono stati effettuati nei confronti di un professionista che operava abusivamente in uno studio dentistico a Gualtieri (Reggio Emilia), senza averne i titoli, come medico odontoiatra.

L’indagine è partita dopo una verifica fiscale nei confronti del professionista, nel corso della quale sono emerse violazioni fiscali e l’esercizio abusivo della professione. L’indagato, stando alle ricostruzioni, si avvaleva di strumentazione medica ed estendeva le sue prestazioni alle visite e al diretto intervento sui pazienti. L’esercizio abusivo della professione sarebbe avvenuto con continuità nel corso degli anni e i suoi clienti erano ignari del fatto che a curarli non fosse un medico. Al termine delle indagini la Finanza di Guastalla ha anche segnalato la posizione di due medici odontoiatri, entrambi reggiani, operanti all’interno dello studio dentistico sia come direttore sanitario sia come dentista, per aver consentito e agevolato, di fatto, l’odontotecnico, fornendogli piena 'coperturà all’esercizio abusivo della professione medica.