Dal carcere perseguita la sua ex compagna

Ristretto in carcere dal novembre del 2017 per violenze commesse ai danni della madre non ha esitato a stalkerizzare la sua ex compagna con una serie di infinite telefonate dal contenuto minaccioso. Per questo motivi un 40enne salernitano residente a Montecchio Emilia è stato denunciato dai carabinieri di Gattatico, a cui la vittima si è rivolta, alla Procura reggiana per i reati di minaccia e atti persecutori. L’uomo nel novembre del 2017, a seguito del suo arresto per maltrattamenti alla madre, era finito in carcere. Dal carcere ha incominciato a tempestare di telefonate la sua ex compagna, una 27enne residente a Gattatico con al quale aveva avuto una figlia, intimandole di andare via dalla famiglia d’origine della ragazza per andare a vivere a casa della madre dell’uomo. “… se non si fa come dico io tu e la tua famiglia avrete tanti problemi …” “… tu a casa dei tuoi non la porti mia figlia…” “… per il resto mi fai schifo tu e la tua famiglia di m…..” “…se ti trovo in giro …..ammazzo te la bambina ed i tuoi genitori…”. Questi alcuni dei contenuti delle telefonate ricevute dalla donna nel corso dell’ultimo anno che alla fine l’hanno portata a vivere uno stato d’ansia e di paura tanto da fare trovare la forza e il coraggio di rivolgersi ai carabinieri di Gattatico per denunciare quanto le stava accadendo. I carabinieri di Gattatico formalizzata la denuncia avviavano le indagini trovando i dovuti riscontri in relazione a quanto riferito dalla donna in sede di denuncia. Alla luce di quanto emerso e ravvisando a carico dell’uomo una condotta delittuosa in ordine ai reati di minaccia e atti persecutori i carabinieri della stazione di Gattatico provvedevano a comminare a suo carico la denuncia alla Procura reggiana per i reati di minaccia per atti persecutori ravvisati a suo carico.