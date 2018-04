Albania: ok Bruxelles ad apertura negoziato adesione

BRUXELLES - Bruxelles promuove l'Albania e con una raccomandazione al Consiglio europeo dà il suo via libera all'apertura dei negoziati di adesione: Tirana merita lo status di Paese candidato all'Ue. Lo hanno annunciato l'Alto rappresentante dell'Ue, Federica Mogherini, e il commissario Ue all'Allargamento, Johannes Hahn, oggi al Parlamento europeo a Strasburgo. Ma l'ultima parola spetta al summit dei 28 leader, di giugno. "Il messaggio che Skopje e Tirana hanno aspettato da tempo è arrivato". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini. "I mesi a venire saranno intensi in Europa e nei Balcani occidentali e la nostra comune determinazione ci permetterà di fare ulteriori progressi". Mogherini ha poi aggiunto che le raccomandazioni per l'Albania e il Montenegro "si basano su una valutazione rigorosa dei progressi compiuti" e che "questa decisione di raccomandare l'apertura dei negoziati è un incoraggiamento a questi paesi a continuare sulla via delle riforme".