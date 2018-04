STRASBURGO - Rafforzare la protezione dei giornalisti in tutta l'Unione europea, come risposta all'omicidio di Jan Kuciak e della sua compagna Martina Kusnirova. E' quanto hanno chiesto oggi gli eurodeputati riuniti alla Plenaria a Strasburgo approvando una risoluzione con 573 sì, 27 contrari, 47 astenuti. Il testo approvato si basa anche sui risultati della missione di una delegazione ad hoc di sei deputati che si sono recati in Slovacchia l'8 e il 9 marzo per esaminare la situazione.